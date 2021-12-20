Ученые вычислили вероятность опасных для человечества вспышек на Солнце по годичным кольцам деревьев

Уральские ученые в составе международной группы обнаружили доказательства чрезвычайно сильных солнечных вспышек в прошлом. Они оставили следы в виде резкого подъема количества радиоуглерода в годичных кольцах древних деревьев. По подсчетам ученых, экстремальные солнечные штормы произошли в 7176 и 5259 годах до нашей эры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Portfolio, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

«Мощный солнечный шторм приводит к резкому усилению образования некоторых радиоактивных элементов в атмосфере Земли: бериллия-10, хлора-36, углерода-14. Радиоактивный углерод в составе углекислого газа поступает в деревья и откладывается в них. Анализируя содержание радиоуглерода в отдельных годичных кольцах деревьев, мы можем сказать, как менялось его содержание в атмосфере с точностью до одного года», – объяснил участник исследовательской группы, ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров.

Следы солнечных вспышек обнаружили в дубе из Ирландии и Германии, сосне из США, лиственницах из Альп и России. Российские образцы древних деревьев добыли из вечной мерзлоты Ямала. Точные годы солнечной активности ученые определили методом перекрестной датировки. Они сравнили узоры, которые образует последовательность древесных колец (для каждого отрезка времени есть свой неповторимый узор изменчивости колец). Радиоуглеродный анализ деревьев провели в лаборатории физики ионных пучков Швейцарского федерального технологического университета в Цюрихе.

«В среднем за год в атмосфере Земли под влиянием космических лучей образуется около 7-8 килограммов радиоуглерода. В результате солнечной вспышки образовались дополнительные килограммы радиоактивного углерода. Самая мощная (из известных до настоящего времени) вспышка 774 года за несколько дней привела к образованию дополнительных 26 кг. А обнаруженные нами вспышки 7176 и 5259 годов до н. э. – по 29 кг. Но вспышка одной и той же мощности может приводить к разному количеству радиоуглерода в зависимости от силы магнитного поля Земли в момент солнечного шторма. Так вот, защита Земли в 774 году была более сильной. Поэтому, если сделать поправку на силу магнитного поля нашей планеты, то все-таки вспышка 774 года была как минимум не слабее, чем обнаруженные нами ранее», – пояснил Рашит Хантемиров.

Результаты исследования помогут повысить точность датировок природных событий и процессов в эпоху голоцена – последние 10-12 тысяч лет жизни Земли. И что немаловажно, оценить вероятность экстремальных солнечных вспышек в наше время. Сильный солнечный шторм может иметь катастрофические последствия для глобальной экономики, так как способен нарушить работу интернета и электричества в масштабах целой планеты.

«Вероятность такого события не настолько мала, как считалось до сих пор. На основе наблюдения за звездами, идентичными Солнцу, предполагалось, что события такой силы могут происходить раз в 3-6 тысяч лет. Теперь мы можем оценить вероятность такого события по данным о самом Солнце. На сегодня с разрешением в один-два года исследовано 2030 лет. И за этот период надежно выявлено пять мощнейших солнечных вспышек. То есть примерно одно событие в 400 лет», – отметил Рашит Хантемиров.

Как ранее писал «Новый День», изучение годичных колец древних деревьев также помогло ученым выявить признаки изменения климата на полуострове Ямал. В ближайшие месяцы исследование продолжится. В лаборатории японского университета Нагойи будут проанализированы 1,6 тысячи отсепарированных годичных колец лиственниц с Ямала, частично анализ продублируют в Швейцарии. Новые данные дадут возможность восстановить историю солнечной активности, и не только экстремальных вспышек на ближайшей к нам звезде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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