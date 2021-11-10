У заболевших детей в санатории «Изоплит» выявили грипп

В анализах детей, заболевших в санатории «Изоплит», обнаружены возбудители гриппа А (H3N2), аденовирусы и риновирусы. У персонала учреждения также был взят материал для исследования – результаты отрицательные. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Как ранее писал «Новый День», в оздоровительном санатории с 3 по 7 ноября заболели 43 ребенка. Всех детей выписали 8 ноября, причем учреждение нарушило несколько пунктов санитарного законодательства. Во-первых, смена была переполнена (отдыхали 122 ребенка вместо допустимых 120). Во-вторых, в санатории было вакцинировано от гриппа 76% сотрудников, хотя требуется 90%. Кроме того, «Изоплит» при выписке детей с признаками ОРВИ не передал экстренных извещений в поликлиники по месту жительства заболевших. Виновных обещают привлечь к административной ответственности.

Тем не менее, работа санатория не приостановлена. Новая смена в «Изоплите» должна начаться 15 ноября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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