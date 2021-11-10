Санаторий «Изоплит» выписал больных детей, не известив педиатров по месту жительства

В свердловском управлении Роспотребнадзора перечислили нарушения, найденные в детском санатории «Изоплит».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, при выписке детей с признаками ОРВИ информацию об этом в поликлиники по их месту жительства не передали, как и экстренные извещения о случаях заболевания. Вакцинированы против гриппа были только 76% сотрудников вместо положенных 90%, при этом некоторые из них совмещали работу в разных группах. Также санаторий превысил возможное число отдыхающих – 122 человека вместо 120. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Портал е1 со ссылкой на мать одного из детей сообщает, что мальчик вернулся из санатория с высокой температурой, но в выписке было сказано, что за время оздоровительной смены его состояние улучшилось. «Позвонили из санатория, через час мы забрали сына. Слабого, вялого, с температурой и кашлем. Не до разборок на месте было. Сейчас мы дома, у сына температура 38,6, ждем врача. Я им отправила ребенка здоровым», – рассказала женщина.

Как сообщал «Новый День», вчера прокуратура начала в санатории проверку. В ведомстве сообщили, что 6-7 ноября с признаками инфекции к медикам обратились 43 ребенка, отдыхавших в санатории в период с 30 октября по 8 ноября.

Комментарий руководства «Изоплита» получить пока не удалось. На сайте санатория указано, что предыдущий заезд закончился во вторник, 9 ноября, а следующий начнется 15 ноября. В Роспотребнадзоре отметили, что деятельность учреждения не приостановлена. «В адрес АНО «Детский санаторий «Изоплит» выдано предписание о проведении дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий. 7 ноября 2021 г. организована выписка из санатория всех детей. 8-9 ноября 2021 г. новых случаев заболеваний (среди контактных детей и персонала санатория) не выявлено. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», – добавили в введомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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