Чешское консульство возобновляет прием заявок на получение виз

Генеральное консульство Чешской Республики в Екатеринбурге сообщает, что с 12 ноября 2021 года возобновится регистрация заявителей для подачи заявлений на получение долгосрочных виз.

На официальном сайте дипмиссии указано, что заявки необходимо отправлять только по электронной почте.

В консульстве обращают внимание граждан на то, что из-за большого объема заявлений регистрация не происходит в реальном времени. Автоматический ответ только подтверждает, что заявка была принята к рассмотрению. После регистрации в течение нескольких дней заявителям поступит сообщение о том, что заявка была заполнена корректно, и только тогда гражданину будет назначена дата подачи заявления.

Если заявка по каким-то причинам не будет принята, заявителю придет объяснение, что он сделал неправильно.

Добавим, что на этой неделе в Екатеринбурге официально вступила в должность новый Генеральный консул Чехии Силвия Шимковичова.

Как уже писал «Новый День», Чехия прекратила прием заявлений на получение виз 14 марта 2020 года. «В соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чешской Республике Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», – сообщило тогда посольство Чехии в Москве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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