Чехия остановила выдачу виз россиянам

Чехия с завтрашнего дня прекращает прием заявлений на получение виз. Документы не будут принимать ни дипмиссии, ни визовые центры. Россияне, у которых есть шенген, пока могут въезжать в страну, но многие туристические услуги в Чехии уже не оказываются.

«В соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чешской Республике Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», – сообщает посольство Чехии в Москве.

Как долго россияне не смогут получить чешский шенген, пока не сообщается. Но новые ограничения явно негативно скажутся на туристах, которые еще не успели оформить визы для путешествий, – Чехия традиционно была одной из самых популярных стран у россиян на майские праздники.

Внутри Чехии также с сегодняшнего дня действует множество ограничений. Закрыты бассейны, солярии, фитнес-клубы. Бары и рестораны не будут работать с 20:00 до 6 часов утра. Запрещены массовые спектакли, концерты и кинопоказы (численностью зрителей свыше 30 человек). Кроме того, отменяются туристические экскурсии.

Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка, которая находится в Праге, им отменили поездку в Швейцарию. «Гид написала, что экскурсия не состоится. Деньги можем забрать в офисе», – рассказала женщина. Причина – ограничения из-за коронавируса.

Добавим, правительство Чехии на 30 дней с 13 марта запретило въезд в республику иностранным гражданам из стран с высоким риском заболевания коронавирусом. Международные поезда и автобусы в Чехии останавливаются с полуночи 13 марта, путешествовать можно будет только на машине или самолетом. «Все лица, не проживающие временно или постоянно, либо не работающие в Чешской Республике, после въезда в страну обязаны контролировать симптомы инфекционных заболеваний», – заявляет чешское правительство. С полуночи пятницы, 13 марта, возобновляется санитарный контроль на немецкой и австрийской границах Чехии. Пересечь границу разрешается только через 11 пограничных пунктов.

В случае наличия признаков инфекционного заболевания необходимо поставить в известность медицинских работников, сдать определенные анализы и ограничить свои передвижения на время лабораторных исследований взятых анализов.

Москва, Прага, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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