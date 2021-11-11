Сборщики подписей против QR-кодов проведут пикет в Екатеринбурге

Движение «Роднадзор», выступающее против QR-режима в Свердловской области, анонсировало акцию протеста в Екатеринбурге. Активисты проведут пикет в субботу, 13 ноября, рядом с ТЦ «Дирижабль». Организаторы сообщили, что мероприятие согласовано с министерством общественной безопасности Свердловской области.

Предполагается, что пикет соберет около 30 человек. Участники «Роднадзора» сейчас ведут сбор подписей под обращением к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Они считают QR-коды «инструментом дискриминации и сегрегации людей», и требуют отменить их. «Мы ведем сбор подписей до 14 ноября. Потом направим обращение в генпрокуратуру и другие ведомства. Люди по-разному относятся к нашей инициативе. Но мы надеемся на здравомыслие», – рассказала «Новому Дню» одна из сборщиц, екатеринбурженка Мария. Сколько на данный момент свердловчан поддерживает инициативу движения, она говорить отказалась.

Как ранее писал «Новый День», в тексте обращения есть отсылки к праву каждого отказаться от вакцинации и другие аргументы антипрививочников. Активисты просят генпрокурора проверить указ губернатора, отменить его незаконные (на их взгляд) положения и даже рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

Поляки остановили 468 попыток прорвать границу страны. / Горнолыжные комплексы: два уже открыли сезон, на одном не требуют QR-коды. / Россия обдумает закрытие неба в случае санкций к «Аэрофлоту». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»