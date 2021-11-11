Суд оштрафовал больных ковидом уральцев: один поехал в сад, другой пошел на работу

Карпинский суд оштрафовал двух жителей города, которые болели коронавирусом, но не соблюдали самоизоляцию на дому. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, каждому был выписан штраф в размере 15 тысяч рублей.

Граждане находились дома, под медицинским наблюдением врачей горбольницы, поскольку болели Covid-19. Санитарные врачи предупредили их об ответственности за нарушение самоизоляции. Но когда медики пришли проведать больных, обоих не оказалось дома. Домочадцы рассказали, что один из них уехал в сад, другой пошел на работу. Врачи сразу сообщили об этом в местное отделение Роспотребнадзора, а там составили протоколы об административном правонарушении и направили их в суд.

Как уже сообщал «Новый День», это далеко не самые вопиющие случаи нарушения самоизоляции. Недавно Пышминский районный суд оштрафовал на 75 тысяч рублей женщину, которая, болея Covid-19, улетела по работе на международный конкурс на юг России. Работодатель о диагнозе знал, но сотрудницу от участия не отстранил. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Но и это еще не все. С конкурса женщина возвращалась в Свердловскую область с рабочим коллективом на поезде. В купе она находилась со своей коллегой, которая после прибытия также заболела Covid-19.

Карпинск, Елена Владимирова

Карпинск. Другие новости 11.11.21

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