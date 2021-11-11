«Госуслуги» восстановили, QR-коды не пропали

«Госуслуги» заработали и QR-коды на месте. Примерно через 20 минут после поломки сайта доступ был восстановлен. Вопреки волнениям наших читателей, QR-коды никуда не пропали, даты прописаны прежние, срок действия не изменился, он по-прежнему действует год.

Как сообщает читатель «Нового Дня», «пробка» в «Радуга-парке» рассосалась, и все желающие попали в торговый центр. «Госуслуги», а именно вкладка «Сертификаты и QR-коды», не работали около 20 минут, за это время пользователи решили, что им снова грозит «обнуление».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

Депутаты попросят почти 400 млн рублей для «Титановой долины» из бюджета-2022. / QR-коды на «Госуслугах» не открыть – опять упал сайт. / Проект бюджета лишился 30 млрд, выделенных по поручению Путина. Читать дальше

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