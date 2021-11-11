«Уральские авиалинии» о введении QR-кодов: «Технологически это сделать нетрудно»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» прокомментировала возможную проверку QR-кодов у пассажиров авиарейсов, если такие меры будут приняты на уровне правительства России. Ранее федеральный оперштаб подтвердил, что кабмин РФ разрабатывает два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, магазинах и кафе.

«Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией Covid-19. Новые требования по введению QR-кодов выполнимы, и их внедрение не представляет больших трудностей ни по срокам, ни по технологии. Как это будет реализовано, говорить пока преждевременно, процесс находится в разработке», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании.

Ранее с идеей проверять QR-коды в самолетах и поездах согласились руководители авиакомпании «Аэрофлот» и РЖД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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