Пациенты военного госпиталя требуют убрать из него ковидные койки

Пациенты госпиталя ветеранов войн требуют убрать из него ковидные койки и вернуть медучреждение к работе с основным контингентом – участниками боевых действий. Об этом рассказали члены общественного совета клиники на очередном заседании, передает «Новый День». Работа госпиталя в 2022-м стала основной темой собрания – в каком качестве будет работать медучреждение. «Все вы знаете, что 9 ноября вице-губернатор Павел Креков объявил, что количество тяжелобольных с коронавирусом сокращается, как и количество смертей, и что пора подумать о вопросе восстановления штатной работы ряда медучреждений», – объявил депутат гордумы и зампред общественного совета госпиталя Сергей Воронин.

По его словам, в год в медучреждении проходят лечение и реабилитацию порядка 210 тысяч человек, и с тех пор как госпиталь был перепрофилирован под ковидарий, к представителям совета возрос поток жалоб людей, которые, например, готовились к плановым операциям, но не дождались их – из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией и закрытием госпиталя. «Цель нашей встречи – подготовить обращение к главе минздрава и предложить механизм по возвращению госпиталя в штатный режим в числе одной из первых медицинских организаций региона», – уточнил Воронин.

В беседе с «Новым Днем» председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Игорь Усов рассказал, что с момента закрытия госпиталя стал получать огромное количество обращений от ветеранов боевых действий. «Ко мне звонят, приезжают с области, спрашивают каждый день. Этих людей, кто защищал свою страну, получил увечья, травмы, ранения, контузии, забыли сейчас. И переживают ветераны – закрыли госпиталь на ковид, попасть не могут, у кого-то были плановые операции, реабилитация. Мне звонят, спрашивают, а я ответить ничего не могу. Мы на связи с начальником госпиталя, а он говорит: «Не от меня зависит», поэтому мы решили обратиться к тем, от кого зависит, – когда правительство Свердловской области откроет наш госпиталь. Сегодня реально сложно попасть куда-то в больницу», – отметил Усов.

Начальник госпиталя Олег Забродин рассказал, что до 7 мая 2020 года в медучреждении работало 90 терапевтических, 295 хирургических и реанимационных коек, а также 750 коек психоневрологического профиля, в том числе – реабилитационных. «Сейчас госпиталь занимается лечением лиц с новой коронавирусной инфекцией, через госпиталь в прошлом году прошли почти шести тысяч пациентов, а за 10 месяцев этого года – больше девяти тысяч человек. Это серьезная нагрузка», – сообщил он.

По словам Забродина, сейчас нагрузка снижается. «В отличие от ситуации, которая была две недели назад, у нас есть свободные койки. При этом практически с первого дня в ковиде со стороны наших пациентов, общественного совета возникали претензии, что госпиталь перевели на коронавирус. Я в течение полутора лет сдерживал вашу активность, ссылаясь на государственную необходимость, но сейчас я готов согласиться с тем, что госпиталь можно рассмотреть в качестве одного из учреждений, с которого можно частично или полностью снять нагрузку по лечению НКИ», – подчеркнул он.

Депутат ЗССО Виктор Бабенко также считает, что госпиталь надо переводить на штатный режим работы – он мотивировал это опасениями социального взрыва. «Мне тоже звонили и возмущались – путевку выдали, люди берут больничный, а воспользоваться ей не могут. У нас выборы главного должностного лица региона на следующий год, и мы должны работать, планово начать госпитализации, люди хотят в госпиталь, чтобы получить полную квалифицированную медпомощь», – заявил он.

Среди членов общественного совета и приглашенных экспертов возникла небольшая перебранка по поводу того, с каким требованием обратиться к правительству региона – вернуть госпиталь ветеранов войн к доковидной работе полностью или же начать с отдельных корпусов. В итоге пришли ко второму варианту. Общественный совет предложит губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вернуть один из корпусов, где нет реанимационного отделения, в работу – это психоневрологическое отделение. «Шестьсот коек [из-под коронавирусных] никто не даст вывести, пусть хоть один корпус, половина. Только надо, чтобы в понедельник уже губернатору ушло обращение», – отметил он.

Добавим, что по итогам обсуждений в начале следующей недели члены общественного совета и ветеранских организаций напишут письмо Евгению Куйвашеву, в котором огласят список предложений по госпиталю. Но даже если решение о возвращении части коек в медучреждении к обычной работе будет принято сразу, на фактическую работу уйдет около месяца – столько, по словам Олега Забродина, требуется, чтобы провести дезинфекцию и подготовить корпус к приему некоронавирусных пациентов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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