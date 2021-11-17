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Среда, 17 ноября 2021, 10:37 мск

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Карлов решил судьбу госпиталя ветеранов войн

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов решил судьбу госпиталя ветеранов войн, который сейчас перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе общественный совет при больнице обратился к министру, заксобранию, а также к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой вернуть хотя бы половину коек для профильных пациентов – ветеранов военных действий, поскольку те нуждаются в плановой помощи, в том числе – хирургической и психоневрологической, но уже больше полутора лет не могут ее получить.

Однако в минздраве посчитали, что это преждевременно. «Как вы считаете, ковид выбирает стариков или детей? В госпитале же лечатся тоже ветераны и старики, и я бы не стал говорить, что он не выполняет свою функцию. Есть понятие войны – нам нужно строить стратегию защиты здоровья населения, исходя из того, где есть крупные госпитали, где рациональнее можно организовать медпомощь для населения», – сказал министр.

По его словам, госпиталь вернут к нормальной работе, «как только нам позволит возможность». «За последние полторы-две недели наметилась слабая тенденция к снижению заболеваемости, мы тщательно следим за койками, мы вернули почти тысячу коек в плановую работу, но мы начинаем с отдаленных территорий, потому что все стремятся попасть в госпиталь, в 40-ю больницу, в противотуберкулезный диспансер, в 24-ю больницу. Как будет возможность, мы будем открывать койки госпиталя», – уточнил Карлов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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© 2021, РИА «Новый День»

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