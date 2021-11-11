Комиссия УФАС не прислушалась к аргументам защитников аэровокзала «Уктус»

Комиссия УФАС отклонила жалобу общественников, которые требовали остановить закупку по поиску компании, которая снесет здание старого аэровокзала «Уктус».

В решении, принятом антимонопольщиками после двухчасовой дискуссии, говорится, что жалобы признаны необоснованными, а в действиях заказчика нет признаков нарушения законодательства. Полный текст решения будет изготовлен в течение трех дней.

Ранее закупка была остановлена из-за жалоб общественников Екатерины Петровой, Марины Сахаровой и Александра Шестакова. В частности, Петрова в обращении к УФАС указала, что в описании объекта закупки содержится недостоверная информация об аэровокзале – перекрытия у него не деревянные, а железобетонные. Представитель заказчика, управления Росавианадзора по УрФО, Николай Дерягин, сегодня заявил, что в данном случае не имеют значения ни то, является ли объект памятником культурного наследия, ни кому он принадлежит, ни то, сколько он стоит, а общественников назвал «дилетантами» и «архитектурными экстремистами».

Как уже сообщал «Новый День», ранее суд отказался признать здание аэровокзала объектом культурного наследия, несмотря на аргументы активистов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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