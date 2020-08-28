Суд отказался считать аэровокзал аэропорта Уктус объектом культурного наследия

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отклонил иск группы общественников, которые оспаривали отказ управления Госохраны объектов культурного наследия включить в реестр памятников аэровокзал аэропорта Уктус.

По мнению истцов, здание имеет очевидную историческую, культурную и архитектурную ценность. Ранее общественники уже писали петицию о его сохранении, адресованную Росавиации, Минкультуры РФ и губернатору Евгению Куйвашеву. Активисты указали, что аэровокзал – первый в Екатеринбурге (Свердловске) аэропорт гражданской авиации, действовавший с 1923 года.

«Аэропорт имел особое стратегическое и государственное значение в становлении гражданской авиации России, учитывая географическое положение города на магистральном направлении в сторону Дальнего востока. В 1920-30 годы от аэропорта «Уктус» были проложены воздушные пути к поселкам Западной Сибири и Приполярья, к индустриальным городам среднего и южного Урала. Здание аэровокзала было построено в 1937 г. по индивидуальному проекту, объединившему стилистики конструктивизма и неоклассики. В планировке здания и декоративных деталях отражена символика Аэрофлота. Подлинные конструктивные и архитектурные элементы имеют высокую степень сохранности», – говорилось в петиции.

Но специалисты управления Госохраны ОКН представили документы, на основании которых отказались считать аэровокзал памятником, и суд принял их сторону.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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