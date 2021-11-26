Снести нельзя оставить: история аэровокзала «Уктус» (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается снос здания аэропорта «Уктус». Находится объект в южной части города. «Новый День» вспомнил историю аэровокзала и узнал, чем он ценен.

Постройка

В 1923 году аэропорт Екатеринбурга располагался в районе нынешнего южного автовокзала. Из-за близости к городу власти решили перенести его подальше: «Раньше на месте микрорайона Ботанический располагалось летное поле. Аэропорт начали строить в июле 1924 года. Открыли его только в 1930-м. Тогда здание аэровокзала было деревянным, двухэтажным, – говорит научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. – Простояло оно недолго. В 1936 году между Москвой и Владивостоком открыли первое пассажирское авиасообщение. Свердловск оказался на этой магистрали. Для этих целей нужно было построить новое здание. К концу 1937-го или в начале 1938-го было закончено строительство здания по эскизу архитектора Ткача».

«Это здание из первого поколения довоенных аэровокзалов, которые не сохранились. Многие из них были модернизированы, потребовали строительства более вместительных сооружений, а этот аэровокзал, хоть и строился по типовому проекту, но до сегодняшнего дня он был единственным в России представителем довоенных региональных вокзалов», – рассказал историк «Новому Дню».

Здание относится к стилю советской неоклассики: «С 1934 года в городе перестают строить дома конструктивистского стиля, он оказывается неугоден в данную эпоху. Это воспоминания об имперской архитектуре России начала ХIХ века. Аэровокзал – одно из первых зданий, построенных в такой стилистике. Они подчеркивают рождение этого стиля в Свердловске».

Перенос аэропорта под Арамиль

До 80-х Уктус активно использовался самолетами малой авиации для полетов на небольшие расстояния. В 1985 аэропорт перенесли под Арамиль, а микрорайон, который получил название Ботанический, начали застраивать жилыми домами. Здание аэровокзала еще какое-то время служило пассажирам. Воспоминанием о нем поделился житель города Дмитрий: «Если собирался куда-то ехать, то приезжал на Ботанику, оттуда автобусом тебя везли до аэропорта. Удобно было добираться». Большие же суда, которые использовались для полетов на дальние расстояния, приземлялись в Кольцово.

Аэропорт Уктус, Свердловск, 1973 год. Фото: Н. Ю. Боченин, музей истории Екатеринбурга

Борьба против сноса

В 1980-х здание аэровокзала заняло Уральское управление воздушного транспорта, которое относилось к Росавиации. Организация находилась в помещениях аэровокзала до конца 2019 года и покинула его из-за аварийного состояния здания. Объект получил в оперативное управление Росавианадзор, а собственником здания является Росимущество. Росавианадзор решил здание снести. Причем без задокументированного согласия собственника, как пояснила «Новому Дню» член Общественной палаты Екатерина Петрова. Уральские общественники пытались спасти Уктус, требовали внести его в реестр объектов культурного наследия.

«У нас скоро будет 100-летие уральской авиации, это место с ним связано на сто процентов. Это здание, которое находится на Ботанике, символ аэропорта, который раньше был там. Когда здесь ставили ТЦ «Дирижабль», его неслучайно так назвали. Организаторы строительства решили подчеркнуть то место, где он находится», – говорит Евгений Бурденков.

Несмотря на усилия общественников, управление Госохраны объектов культурного наследия отказалось включить аэровокзал в реестр ОКН. Суд активисты тоже проиграли. Горожане писали письмо главам области и города с просьбой спасти здание.

Фото: сообщество «Аэровокзал Уктуса»

«В южной части Свердловска это было одно из самых важных исторических зданий. По многим понятиям его можно было признать объектом культурного наследия. Архитектура – всего лишь одна из составляющих, по которым мы признаем, является ли аэровокзал объектом культурного наследия. У нас заостренности на архитектуре не должно быть, потому что это здание историческое, обозначающее, что у Екатеринбурга столетняя авиационная история», – сообщил Евгений Бурденков «Новому Дню».

При этом общественники готовились к новому суду, первое заседание могло пройти сегодня, но утром начался снос. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сноса здания. На этой площадке построят ТЦ и автовокзал «Золотой».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»