Мэрия не будет останавливать работы по сносу аэровокзала «Уктус» после заявления Бастрыкина

Администрация Екатеринбурга не будет вмешиваться в ход сноса здания аэропорта «Уктус» после того, как Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. В пресс-службе мэрии ответили, что вопрос, приостанавливать снос или нет – это дело подрядчика. Отметим, к этому моменту уцелела лишь небольшая часть здания, но в целом аэропорт уже превратился в руины.

Судя по камерам наблюдения, которые установили общественники, работы все-таки тормознули. Около 13:00 местного времени на площадке несколько человек в обычной одежде совещались с рабочими в спецовках, строительная техника к тому моменту не работала. Она простаивает до сих пор, на территории заметны два человека, которые прогуливаются туда-сюда и периодически пользуются телефоном.

Трансляция сноса здания аэропорта Уктус

Как стало известно «Новому Дню», общественники готовились к новому суду, который мог бы приостановить работы по сносу. «У меня нет слов. Мы буквально на днях подали иск в арбитраж, чтобы отменить решение УФАС, чуть-чуть не успели с обеспечительной мерой. Но судиться все равно будем. Суд может признать сделку недействительной с применением последствий ее недействительности. И если суд отменит решение УФАС, я обращусь в аппарат антимонопольной службы с заявлением на действия комиссии, рассматривавшей нашу жалобу», – написала на фейсбуке защитница аэропорта Екатерина Петрова.

В разговоре с корреспондентом «Нового дня» она отметила, что ранее направляла иск в арбитраж, требовалось донести бумаги лично, что было запланировано на сегодня, и в этом случае сегодня же могло бы быть назначено заседание по обеспечительной мере. Она указала еще на одно нарушение – до сих пор в системе ЕИС нет информации о том, что подрядчик подписал контракт на снос, хотя работы идут.

В мэрии сообщили, что собственник уведомил о сносе здания вчера. «Накануне в администрацию города Екатеринбурга поступило обращение собственника о сносе здания бывшего аэропорта Уктус. Напоминаем, что нормативными актами федерального и регионального уровня в отношении зданий, не имеющих какого-либо охранного статуса и находящихся в частной собственности, эта процедура носит уведомительный характер. Полномочий запрещать снос такого объекта у муниципалитета нет», – прокомментировали в администрации города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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