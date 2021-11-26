Мэр Екатеринбурга сделал официальное заявление о сносе аэровокзала «Уктус»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов официально прокомментировал сегодняшний снос аэровокзала «Уктус». По его словам, администрация города не могла этого предотвратить: здание находилось в федеральной собственности, и к объектам культурного или исторического наследия не относилось.

«﻿﻿﻿﻿﻿Собственник этого здания – Российская Федерация, Росавиация пользуется как его законный представитель. Было проведено обследование, было признано, что это здание является аварийным и опасным для нахождения. Соответственно, вывели сотрудников. И было принято решение, также Российской Федерацией, о списании его с баланса и его сносе, потому что оно представляет опасность. Вот вся история. К нам поступило уведомление. Мы только получаем уведомление о том, что какое-то здание сносится, – рассказал Орлов. – Конечно, хотелось бы памятники сохранять. Мы сейчас активно работаем с нашими общественниками, со строительным сообществом по зонированию территории, по внесению изменений в генплан, чтобы работать на опережение. И если есть какие-то интересные здания, пытаться найти им приспособление уже на старте, когда только задумка есть комплексного развития территории, чтобы вписывать их в городскую среду и сохранять их для горожан. Но здесь, к сожалению, вот такая история получилась».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром в Екатеринбурге начался снос здания старого аэровокзала «Уктус». На этой площадке построят ТЦ и автовокзал «Золотой». Сносу пытались помешать общественники, они выходили на пикеты и доказывали, что постройку стоит признать историческим памятником, так как Уктус – один из немногих сохранившихся в России аэропортов, построенных до Великой Отечественной войны. Здание аэровокзала было возведено в 1937 г. по индивидуальному проекту, объединившему стили конструктивизма и неоклассики. Госохрана объектов культурного наследия отказалась включить его в реестр памятников, эту позицию подтвердил суд.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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