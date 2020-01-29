В Екатеринбурге в основание нового гигантского автовокзала заложили «золотые» слитки (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня официально началось строительство нового транспортно-пересадочного узла в районе Ботаники, который соединит в себе автовокзал, станцию метро и торговый центр «Золотой». Общая стоимость проекта превышает 400 миллионов долларов, инвестором масштабной стройки выступает компания «Общество Малышева 73».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в церемонии открытия стройплощадки приняли участие учредители компании Игорь Заводовский и Константин Погребинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Символическая закладка первого камня прошла с помпой – участники бросили в основание будущего здания золотые слитки, которые утонули в первых кубометрах бетонной смеси. Заводовский пошутил, что теперь на этом месте придется выставлять дополнительный пост охраны. Потом все же выяснилось, что слитки были муляжом драгметалла.

«Этот инвестиционный проект – еще один шаг к созданию комфортной городской среды. Мне очень импонирует, что компания «Малышева 73» обязуется построить такой уникальный объект к Универсиаде. Со своей стороны мы, правительство области и администрация Екатеринбурга, будем способствовать реализации этого проекта», – прокомментировал губернатор Куйвашев.

Напомним, многофункциональное здание появится в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная. Общая площадь двухэтажного комплекса составит 308 тысяч квадратных метров. По планам, «золотой» автовокзал будет соединен со станцией метро «Ботаническая», рядом появятся две огромные наземные парковки. Проект предусматривает масштабную реконструкцию окружающей дорожной сети. Как рассказал Игорь Заводовский, к новому зданию появится прямой подъезд со стороны Объездной дороги. Инвестор также обещает увеличить пропускную способность моста через Щербакова – расширить проезжую часть с четырех до шести полос и убрать в тоннели пешеходные тротуары. Предполагается, что рядом с новым автовокзалом будет организована остановка городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово.

«Проект будет полностью сдан к 2023 году. Как такового графика работ у нас нет, мы стараемся строить как можно быстрее. В этом году уже появится металлокаркас нового здания. Чем удивит горожан новый комплекс? У него будет очень красивый и яркий фасад. Это сложногнутое стекло, словно жидкое золото вытекло из кастрюли – такой должен получиться вид. И конечно, комплекс будет оборудован по последнему слову техники. В помещении будет много воздуха, будут широкие коридоры, высокие стены. Идея объединить автовокзал с торговым центром не новая, в мировых столицах есть такие примеры. Тут фишка будет в том, что зал ожидания находится в торговом центре, а на перрон к автобусам пассажиры будут спускаться по эскалатору за пять минут до отправки. Это очень удобно», – рассказал Игорь Заводовский.

По задумке инвесторов, торговый центр «Золотой» будет для покупателей среднего сегмента. Здесь же появится еще один гипермаркет «Гипербола» – еще больше, чем в ТРЦ «Гринвич», при этом стоимость продуктов будет ниже, чем в центре города. «Мы хотим развеять миф, что в «Гиперболе» все дорого. Нам нужна массовая посещаемость магазинов», – отметил Константин Погребинский.

По словам инвесторов, новый транспортно-пересадочный узел в Екатеринбурге станет крупнейшим в России за пределами Москвы. Поэтому и стоимость проекта высока – 400 миллионов долларов (порядка 25 миллиардов рублей по курсу на 29 января – прим.ред.). «Частично это собственные средства, частично банковский заем. Есть нормативная окупаемость таких проектов. Она близка к 10 годам», – сообщил Игорь Заводовский «Новому Дню».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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