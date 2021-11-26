В Екатеринбурге начали сносить здание аэропорта Уктус

В Екатеринбурге сегодня ночью начался снос здания старого аэровокзала «Уктус». Сейчас на месте работает экскаватор. На его месте построят ТЦ и автовокзал «Золотой».

Сносу пытались помешать общественники, они выходили на пикеты и доказывали, что постройку стоит признать историческим памятником, так как он один из немногих сохранившихся в России аэропортов, построенных до Великой Отечественной войны. Здание аэровокзала было построено в 1937 г. по индивидуальному проекту, объединившему стилистики конструктивизма и неоклассики. Госохрана объектов культурного наследия включить в реестр памятников его отказалась, эту позицию подтвердил суд.

Фото скриншот с камеры наблюдения, которую установили общественники.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»