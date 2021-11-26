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Пятница, 26 ноября 2021, 09:51 мск

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Во время сноса здания аэропорта Уктус упал экскаватор (ФОТО)

Во время сноса здания старого аэровокзала на Уктусе повалился один из экскаваторов. Второй сейчас продолжает работу: разгребает завалы. По сообщению репортера «Новый День», после ЧП скорая на место не приезжала.

Сейчас две трети здания уже разрушили, осталась только центральная часть. К ее сносу пока не приступили.

Сносить здание начали сегодня ночью. На этой площадке построят ТЦ и автовокзал «Золотой».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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