Куйвашев о сносе аэропорта «Уктус»: «Многим что-то нравится или не нравится. Кому-то мой пиджак не нравится, и что?»

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал снос аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге. Историческое здание было разрушено в конце ноября, несмотря на протесты общественников. На его месте появится торговый центр и автовокзал «Золотой».

«Как я отношусь к зданиям, которые не признаны памятниками? Есть красивые здания, есть некрасивые. Если этот объект не охраняет государство, если он не признан историко-культурным наследием, и если собственник решил его снести, как я могу к этому относиться? Это не памятник, может, собственник еще красивее построит. Я здесь на стороне бизнеса. Многим кому-то что-то нравится. Кому-то пиджак мой не нравится, синего цвета, а мне он нравится, это же мой пиджак. Так же в данном случае и с аэропортом «Уктус», – ответил губернатор на вопрос журналистов во время пресс-конференции.

Куйвашев намекнул, что митинги против сноса старого аэровокзала могли быть организованы в угоду другим экономическим интересам. «Вы поймите, это не памятник. Собственник принимает решение снести его сегодня, завтра или послезавтра. Я даже как губернатор повлиять не могу. Если только в угоду вашим интересам могу выйти к котловану, встать, закрыть грудью, чтобы не сносить. Ну ничего тут поделать нельзя. Это священное право собственности. Никто не вправе влиять на что-то в этой ситуации. Остальное – рассуждения в пользу бедных. Можно митинги собирать, не давать строить людям, чтобы кто-то по договоренности через два квартала построил точно такое же», – заявил глава Свердловской области.

Сносу здания старого аэровокзала «Уктус» несколько лет пытались помешать общественники. Они выходили на пикеты и требовали признать постройку историческим памятником, так как Уктус – один из немногих сохранившихся в России аэропортов, построенных до Великой Отечественной войны. Здание аэровокзала было возведено в 1937 году по индивидуальному проекту, объединившему стили конструктивизма и неоклассики. Госохрана объектов культурного наследия отказалась включить его в реестр памятников, эту позицию подтвердил суд.

Аэровокзал разрушили бульдозеры в ночь на 26 ноября 2021 года. Из-за общественного резонанса глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению разобраться в причинах демонтажа исторического здания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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