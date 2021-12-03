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Пятница, 3 декабря 2021, 13:20 мск

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Глава СК РФ Бастрыкин поручил представить повторный доклад по ситуации со сносом здания аэропорта «Уктус»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства представить повторный доклад о ходе проверки законности сноса аэровокзала «Уктус» в Екатеринбурге.

Как сообщили на сайте ведомтсва, это решение стало ответом на «вновь опубликованные обращения»: «В настоящее время следственными органами СУ СК России проводится проверка о возможном совершении противоправных действий должностных лиц ряда органов государственного контроля и надзора».

Накануне защитники снесенного аэровокзала направили жалобу в СК РФ из-за оскорбления памяти участников Великой Отечественной войны. По их информации, 24 работника аэропорта «Уктус» погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. В память о них на здании аэровокзала была установлена мемориальная доска. Они просят проверить, попадают ли действия свердловских чиновников под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Напомним, утром 26 ноября в Екатеринбурге снесли аэровокзал «Уктус». Оно находилось в федеральной собственности в оперативном управлении Ространснадзора. Собственник – Росимущество. Осенью ведомством было принято решение о списании аэровокзала в целях экономии бюджетных денег причем, как говорили общественники, без задокументированного согласия собственника. Уральские активисты пытались спасти здание, требовали внести его в реестр объектов культурного наследия.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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