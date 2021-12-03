Екатеринбургские общественники просят возбудить уголовное дело по реабилитации нацизма после сноса аэровокзала «Уктус»

Защитники снесенного аэровокзала «Уктус» направили жалобу в Следственный комитет РФ из-за оскорбления памяти участников Великой Отечественной войны. Они просят главу ведомства Александра Бастрыкина проверить, попадают ли действия свердловских чиновников под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

В обращении говорится, что 24 работника аэропорта «Уктус» погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. В память о них на здании аэровокзала была установлена мемориальная доска «Вечная слава авиаторам Уктусского аэропорта, павшим в боях за Советскую Родину». Следовательно, разрушенное строение имело, по мнению общественников, историческую и мемориальную ценность. В ноябре ветераны и бывшие работники аэропорта «Уктус» обращались к властям с просьбой сохранить аэровокзал.

Здание находилось в федеральной собственности в оперативном управлении Ространснадзора. Осенью ведомством было принято решение о списании аэровокзала в целях экономии бюджетных денег. Защитники «Уктуса» просили признать здание объектом культурного наследия регионального значения, но получили отказ. 26 ноября аэровокзал был снесен.

В связи с этим инициативная группа горожан просит Следственный комитет проверить, попадают ли действия заместителя руководителя Ространснадзора Виктора Гулина, заместителя начальника Уральского управления Ространдзора Сергея Фомина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и начальника управления Государственной охраны памятников Свердловской области Евгения Рябинина под статью 354.1. УК РФ, часть 3 «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично» или часть 4 «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».



Как ранее писал «Новый День», глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил выяснить обстоятельства сноса бывшего аэровокзала в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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