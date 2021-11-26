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Пятница, 26 ноября 2021, 12:30 мск

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Глава СК Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сноса здания аэропорта «Уктус»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству свердловского ведомства выяснить обстоятельства сноса здания старого аэропорта Уктус в Екатеринбурге.

«Спасти здание, которое является единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны, ранее пытались общественники: в частности, ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку.
Также один из активистов в обращении к председателю Следственного комитета России А.И. Бастрыкину высказал просьбу дать правовую оценку действиям руководства территориальных управлений Ространснадзора и Росавиации, являющихся операторами помещения аэровокзала.

Глава Следственного комитета поручил изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении СК.

Обращение в СК написали общественники. Ранее они протестовали против сноса, считая здание аэровокзала историческим памятником. Но управление Госохраны отказалось включать постройку в реестр объектов культурного наследия. Демонтаж здания начался сегодня ночью. На этом месте планируется построить торговый центр и автовокзал «Золотой».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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