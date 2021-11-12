Снег и мороз до -15 °C: прогноз погоды на выходные

Жителей Свердловской области ждут снежные и морозные выходные. Сегодня в Екатеринбурге днем ожидается переменная облачность, снег. Температура около 0 °C. Ветер юго-западный 5-10, местами до 13 метров в секунду.

В выходные в уральской столице оба дня будет облачно с прояснениями, синоптики обещают снег. В субботу ночью столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, днем поднимутся до -1…-3 °C. В воскресенье ожидается -6 °C ночью, -4° днем.

В области сегодня днем ожидается снег, местами гололед. Температура воздуха -4…+2 °C, ветер юго-западный 5-10, местами с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу будет облачно с прояснениями, пройдут снегопады. Температура ночью -2…-7 °C. Днем воздух прогреется до +2 °C. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье в Свердловской области синоптики обещают по-прежнему облачную погоду с прояснениями, снег. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, местами заморозки до -15, днем потеплеет до -3…-8 °C.

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Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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