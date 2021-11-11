Горнолыжные комплексы: два уже открыли сезон, на одном не требуют QR-коды

Скоро на Среднем Урале наступит зима, и в области откроются горнолыжные трассы. «Новый День» выяснил, когда на склонах начнется сезон и где нужно показывать QR-код – а где нет.

Два горнолыжных комплекса региона уже работают. Антиковидные правила везде одинаковы: подниматься на склоны и кататься можно без QR-кодов, показывать сертификат о вакцинации нужно только при входе в помещения: кафе, здание проката и т.п. То есть если приехать со своими лыжами или сноубордом, можно кататься и без прививки.

«Уктус». Екатеринбург. Сезон открыт с 7 ноября. Работают четыре горнолыжных склона и сноупарк.

«Гора Пильная». Первоуральск. Сезон открыт с 4 ноября. Здесь два горнолыжных склона, четыре трассы и сноупарк.

«Гора Белая». Нижний Тагил. Сезон открывается в конце ноября. Два склона, пять трасс, сноупарк.

«Гора Волчиха». Первоуральск. Сезон открывается в 20-х числах ноября. Четыре горнолыжных склона, самая длинная трасса – 1200 метров, сноупарк.

«Гора Ежовая». Кировград. Сезон открывается 19 ноября. Четыре склона, восемь трасс, сноупарк.

«Гора Лиственная». Верхняя Пышма. Сезон открывается в 20-х числах ноября. Два склона, четыре трассы, сноупарк.

«Гора Теплая». Первоуральск. Сезон открывается на следующей неделе. Готовятся два склона, четыре трассы, сноупарк.

«Гора Флюс». Ревда. Сезон открывается в середине декабря. Единственный горнолыжный комплекс, где не требуются QR-коды. На склонах «Флюса» не используется искусственный снег, поэтому сезон начнется позже, чем на остальных трассах. «Обещают снежную зиму, и как только вы увидите 10-15 сантиметров снега в своем дворе, можете смело ехать к нам, – сообщил «Новому Дню» администратор «Флюса». – У нас на трассах нет льда, потому что только настоящий снег, самая длинная трасса – километр, сноупарк, бесплатная стоянка. А еще у нас стоимость всего 500 рублей в день».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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