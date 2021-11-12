В Екатеринбурге изобрели «зеркало для слепого»

В Свердловской области стартовал проект, который поможет незрячим людям узнать, как они выглядят со стороны. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной Международному дню слепых, президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков.

«Пока мы еще только начали этот проект с Егором Недоростковым, это молодой парень, который раньше изобрел ультразвуковое кольцо для ориентации в пространстве. Смысл в том, чтобы на 3D-печати делать маски с лица, чтобы слепой человек мог со стороны узнать, как он выглядит, например, по сравнению с Владимиром Владимировичем Путиным – у нас есть его портрет тактильный в библиотеке. Мы пробуем разные новые технические средства, чтобы сделать интереснее жизнь слепого человека», – сообщил Олег Колпащиков.

Как уже сообщал «Новый День», прибор для ориентирования в пространстве, который разработал екатеринбургский школьник Егор Недоростков, был впервые опробован в 2015 году. Устройство представляло из себя браслет, снабженный датчиком ультразвуковых волн и микровибромотором, предупреждающий человека о препятствиях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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