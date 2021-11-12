Вынесли приговор мужчине, который выбросил семимесячного ребенка из окна

Мужчину, который пытался убить семимесячного ребенка, приговорили к восьми годам и девяти месяцам лишения свободы. Сегодня, 12 ноября, Байкаловский районный суд вынес приговор Степану Галышеву, которого признали виновным по части 3 и 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

28 июля 2020 года в гости к Галышеву пришла его бывшая супруга вместе со своим семимесячным ребенком. Пока бывшие супруги распивали алкоголь, ребенок начал плакать, и мужчина решил убить его. Сначала ударил ребенка по голове, а потом выбросил ребенка из окна (высота была около двух метров). Ребенок при падении не получил повреждений, и ему оказал помощь очевидец происходящего.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, в марте 2021 года суд уже приговорил Степана Галышева к лишению свободы, однако тот подал апелляцию. Сегодня Байкаловский районный суд назначил Степану Галышеву наказание в виде 8 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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