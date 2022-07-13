Осуждён уралец, который выбросил из окна семимесячного ребёнка

В Байкалово вынесли приговор Степану Галышеву, избил и выбросил из окна семимесячного малыша. Ребёнок выжил. Трагедия произошла 28 июля 2020 года. В тот день к Галышеву в гости пришла его бывшая жена со своим ребёнком. Экс-супруги устроили застолье, а младенец расплакался. Тогда пьяный мужчина ударил ребёнка ладонью по голове, взял за руки и выбросил его из окна в палисадник. Ребёнок упал с почти двухметровой высоты. По счастливой случайности он выжил и даже не получил тяжёлых травм, к тому же, помощь оказал прохожий.

Галышева судили по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, накануне его приговорили к 8 года 6 месяцем лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, это уже третий приговор уральцу по этому делу – в марте и ноябре 2021 года суд уже выносил решение, но прокуратура оспаривала приговоры из-за процессуальных нарушений. В итоге облсуд направлял дело на новое рассмотрение.

Екатеринбург, Марина Иванова

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