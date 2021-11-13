Задержан заключенный, сбежавший из тагильской колонии

В Нижнем Тагиле сегодня утром задержали осужденного, который сбежал из исправительной колонии №12. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области. Заключенный не оказывал сопротивления правоохранителям.

Роман Бас осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже суд перевел Баса в колонию-поселение, так как у него не было взысканий. Заключенный сбежал 12 ноября. На его поимку ушло меньше суток.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 13.11.21

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