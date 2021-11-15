Ельцин-центр выступил в поддержку «Мемориала»

Екатеринбургский музейный комплекс «Ельцин Центр» вступился за правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом), который оказался под угрозой закрытия.

Президентский центр надеется, что «суд сумеет быть объективным, и «Мемориал» продолжит самоотверженную работу по разоблачению сталинских преступлений».

Также в заявлении сообщается, что «Мемориал» – старейшая правозащитная организация в России. Она действует больше 30 лет. Одно из главных направлений ее деятельности – разоблачение преступлений сталинизма: «Тысячи фамилий репрессированных людей и их трагические истории стали известны благодаря усилиям правозащитников», – говорится на сайте Центра.

Также в обращении сказано, что Борис Ельцин с 1989 был его членом: «Мы помним, как высоко оценивал первый президент России деятельность этой организации, поддерживая ее усилия в восстановлении исторической справедливости», – сообщает «Ельцин Центр».

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иностранных агентах». В ведомстве утверждают, организация не маркировала свои материалы.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

На Среднем Урале зарегистрировано еще 33 смерти от Covid-19. / Уральские депутаты Госдумы рассказали, как проголосуют по законопроекту о «QR-апартеиде». / В уральском «Эрмитаже» покажут картину Питера Брейгеля Младшего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»