Общество «Мемориал»* потребовали ликвидировать

Генпрокуратура просит ликвидировать признанный иностранным агентом «Мемориал»*, – сообщили РИА Новости в верховном суде РФ

«Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал» за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах. Судебное заседание по иску состоится 25 ноября в 11:00», – сообщили в суде.

Как сообщили ресурсу «7х7» в общественной организации 11 ноября, генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд России с административным иском о ликвидации общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество Мемориал»*.

На странице Мемориала * в Facebook размещено заявление следующего содержания: «11 ноября 2021 года около 16:30 мы получили от Верховного суда уведомление, что Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного «Мемориала»* за систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах» (речь идет о немаркировке материалов организации)…».



«Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации Международного «Мемориала»* нет», – сказано в заявлении организации.

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

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