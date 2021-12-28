Верховный суд ликвидировал общество «Мемориал»*. Правозащитники обжалуют это решение

Верховный суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»*, удовлетворив иск генпрокурора России. Согласно решению судьи Аллы Назаровой, также должны быть ликвидированы все структурные подразделения организации.

Председатель правления «Мемориала»* Ян Рачинский заявил, что организация обжалует решение о ликвидации и обратится Европейский суд по правам человека, если российские суды отклонят апелляцию. Адвокат Мария Эйсмонт назвала судебное решение несправедливым. Оно принесет вред стране, считает юрист.

У здания Верховного суда РФ собрались, по разным оценкам, от нескольких десятков до почти сотни человек, там дежурят правоохранители. После оглашения решения суда собравшиеся скандировали: «Позор! Позор!». Во время судебного заседания были задержаны несколько человек за развертывание у суда плакатов в поддержку «Мемориала»*.

Сегодня в суде прошли прения сторон, в ходе которых представитель гособвинения обвинил организацию в спекуляциях на теме репрессий, создании лживого образа СССР, как террористического государства, искажении историю Великой Отечественной войны и реабилитации нацистских преступников.

Представители Минюста и Роскомнадзора поддержали требование о ликвидации организации.

Защита «Мемориала»* назвала в суде иск генпрокурора безосновательным.

Напомним, Генпрокуратура России в ноябре направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации международного «Мемориала»*, а столичная прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

Генпрокуратура указывала, что организация систематически нарушала закон об иноагентах, не ставя соответствующую маркировку на свои материалы. Прокуратура Москвы увидела в материалах правозащитного центра «Мемориал»* признаки оправдания деятельности участников запрещенных в России террористических и экстремистских организаций. Кроме того, как отмечала столичная прокуратура, организация нарушала закон об иноагентах, отказываясь маркировать своим материалы.

«Мемориал»* отверг претензии Генпрокуратуры. По его мнению, никаких законных оснований для ликвидации организации нет.

Добавим, что в ноябре и декабре в ряде российских регионов прошли пикеты и митинги в защиту «Мемориала»*.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что суд над организацией будет объективным, отметив, что запросил дополнительную информацию о ситуации. При этом глава государства заявил, что «Мемориал»* внес в список жертв советских политических репрессий людей, которые работали на нацистов и были участниками убийств евреев.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов

Москва, Наталья Петрова

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