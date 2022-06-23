В свердловском «Мемориале»* проходит обыск

Сегодня с утра в екатеринбургском офисе «Мемориала»* проходят обыски.

Об этом сообщил «Новому Дню» его представитель, историк Алексей Мосин. «Меня встретили около дома и привезли сюда в офис. Сейчас просматривают литературу, что-то откладывают. Видимо, поступил донос, что мы тут издаем и распространяем экстремистскую литературу. Поводом, видимо, была моя вышедшая в мае по мотивам архивных документов брошюра «В чем же мама была виновата». Пока не задерживают, рядом со мной адвокат».

Мосин добавил, что сегодня должен был выступать в Ельцин-центре на конференции, посвященной сталинизму. «Может быть, еще успею», – надеется он.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2021 года Верховный суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»*, удовлетворив иск генпрокурора России. Согласно решению судьи Аллы Назаровой, также должны быть ликвидированы все структурные подразделения организации.

* признан НКО-иноагентом и ликвидирован решением суда

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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