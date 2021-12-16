Европарламент призвал ввести санкции за «притеснение» «Мемориала»*

На пленарной сессии в Страсбурге в четверг, 16 декабря, Европарламент призвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля ввести санкции против России в связи со сложившейся ситуацией вокруг «Мемориала».

В резолюции, принятой депутатами Европейского парламента, содержится призыв в к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить и ввести санкции против тех, кого в ЕП считают «причастными к притеснениям» в России организации «Мемориал»*.

В распространенном Европарламентом заявлении по итогам голосования говорится: «Резолюция призывает верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля ввести санкции в рамках режима ЕС за нарушения прав человека против российских официальных лиц, причастных к незаконному притеснению группы «Мемориал»*, а также к судебным искам против нее и ее членов».

«За» резолюцию проголосовали 569 евродепутатов, «против» – 46, воздержались 49 парламентариев. Следует отметить, что резолюции европарламента к исполнению не обязательны.

В принятой резолюции европейские депутаты «осуждают продолжающееся преследование в отношении «Мемориала»*, а также попытки закрыть эту организацию по политическим мотивам.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации международного «Мемориала»*, а столичной прокуратурой в Мосгорсуд направлено заявление о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

Следует отметить, что сегодня же, в четверг, 16 декабря, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации на границах Украины. В документе содержится призыв к Евросоюзу ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае эскалации.

За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

*Организация признана в России иностранным агентом

Страсбург, Иван Бабурин

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