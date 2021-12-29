Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*

Мосгорсуд на заседании в среду, 29 декабря, принял решение ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*. Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора Москвы.

В ходе прений сторон в суде прокурор заявил, что «Мемориал»* непрозрачно ведет финансовую деятельность – в отчетах нет полных данных о доходах и расходах, скрывает получение иностранного финансирования и игнорирует требования закона об иноагентах о маркировке своих материалов. Кроме того, по заявлению прокурора, в материалах правозащитного центра эксперты выявили признаки оправдания деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

Прокурор назвал ликвидацию организации соразмерной мерой ради соблюдения прав граждан и интересов государства, передает «Интерфакс».

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал»* Александр Черкасов после процесса заявил, что решение о ликвидации было принято по политическим мотивам.

Представители организации и защита заявили, что обжалуют решение Мосгорсуда. «Решение о ликвидации считаем совершенно несоразмерным с теми нарушениями, которые были отмечены в иске прокуратуры», – сказал адвокат Михаил Бирюков.

Накануне Верховный суд России постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал»*. В организации заявили, что подадут апелляцию на это решение. Кроме того, в «Мемориале» отметили, что попытаются найти законные способы продолжать работу.

Как сообщал «Новый День», Генпрокуратура России в ноябре направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации международного «Мемориала»*, а столичная прокуратура обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*. Генпрокуратура указывала, что организация систематически нарушала закон об иноагентах, не ставя соответствующую маркировку на свои материалы.

* признаны в России НКО-иноагентами

Москва, Наталья Петрова

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