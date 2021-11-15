В России предложено увеличить штрафы и санкции за неоплаченные счета для юрлиц

Наказание юрлиц за неоплату электричества радикально ужесточат – и начать могут с показательной порки предприятий-должников в Свердловской области.

На днях в Минэнерго поступило предложение от ассоциации «НП Совет рынка» удвоить штрафы для юрлиц за неоплату счетов за электроэнергию. В документе предлагается увеличить взыскание с нынешних 100-200 тыс. рублей до более ощутимых 200-400 тыс. рублей, а также ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц за повторные нарушения. Новеллы ассоциации касаются так называемых неотключаемых потребителей – речь идет про объекты сферы ЖКХ, жизнеобеспечения, опасные производства и т.д. По закону ограничивать подачу энергоресурсов им нельзя, а вот в качестве меры воздействия использовать выросшие штрафы и дисквалификацию руководства, допускающего неплатежи, – можно, считают участники энергорынка страны. Минэнерго пока не сформировало позицию по этой инициативе.

Однако делать что-то с теми, кто не платит по счетам, необходимо. Если уж население своевременно оплачивает выставленные счета за энергоресурсы, оказавшись в условиях жесткой пандемии, то пора выводить из тупиковых отношений и должников среди юридических лиц.

Как сообщает «Новый День», вопрос работы с должниками, входящими в категорию «неотключаемые», актуален практически для всех регионов России, в том числе для Свердловской области. К примеру, в последней печальную славу потребителя с хромающей платежной дисциплиной снискало АО «Русский Хром 1915» (входит в группу компаний «МидЮрал» Сергея Гильварга).

Как сообщает РИА «Новый День», заставить своевременно платить по счетам «Русский хром» энергетикам пока не удается. Раньше в качестве отговорок им приходилось слышать, что предприятие находится в сложном финансовом положении.

На текущий момент АО «Русский хром 1915» должен энергетикам более 125 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. Каким образом будет решаться вопрос растущего каждый месяц долга – непонятно.

К слову сказать, у «Русского хрома» не оплачены счета не только за электроэнергию, но и за горячую воду и отопление – накопилось уже более 142,5 миллионов рублей долгов. 7 сентября 2021 года представители сбытовой копании накануне начала нового отопительного сезона ввели для предприятия частичное ограничение теплоснабжения. Введение полного ограничения предприятия-должника невозможно в связи с отсутствием регулирующего запорного устройства, а также в связи с тем, что на тепловых сетях «Русского хрома» имеется транзитный потребитель – ООО «Полипласт». Как сообщает корреспондент «Нового Дня», энергетики постоянно ведут работы по взысканию долгов с «Русского хрома», а по поводу каждого ограничения составляется уведомление для прокуратуры Первоуральска. Однако роль надзорного органа, который должен гарантировать соблюдение законности (в данном случае – прав поставщика энергоресурсов) остается неочевидной.

Возможно, должники откликались бы на претензии энергетиков быстрее и продуктивнее, если б в действие вступило новое предложение по наказанию нерадивых потребителей от ассоциации «Совет рынка».

Игроки рынка, опрошенные «Новым Днем», согласны с тем, что к неплательщикам уже давно необходимо применять новые меры воздействия – для многих руководителей дисквалификация может стать эффективным рычагом давления в плане соблюдения финансовой дисциплины.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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