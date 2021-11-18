«Русскому хрому» грозит остановка из-за долга перед энергетиками в 132 млн рублей

Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил АО «Русский Хром» (входит в Midural Group) об ограничении подачи электроэнергии из-за долгов. Сегодня общая задолженность предприятия за электричество перед поставщиками составляет 132,2 млн рублей.

Как сообщили в энергокомпании, до 19 ноября должник обязан самостоятельно полностью отключить электроэнергию или полностью погасить долги по договору с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Если он этого не сделает, его отключат сами сетевики. Добавим, отключение энергоресурсов – крайняя мера воздействия на должников. Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» неоднократно пытался урегулировать вопрос задолженности, проводил переговоры с руководством АО «Русский Хром». Но предприятие продолжало игнорировать счета за потребленные энергоресурсы.

Напомним, у «Русского хрома» не оплачены счета не только за электроэнергию, но и за горячую воду и отопление – накопилось уже более 142,5 миллиона рублей долгов. Как уже писал «Новый День», 7 сентября 2021 года представители сбытовой компании накануне начала нового отопительного сезона ввели для предприятия частичное ограничение теплоснабжения. Введение полного ограничения предприятия-должника невозможно в связи с отсутствием регулирующего запорного устройства, а также в связи с тем, что на тепловых сетях «Русского хрома» имеется транзитный потребитель – ООО «Полипласт». Как сообщает корреспондент «Нового Дня», энергетики постоянно ведут работы по взысканию долгов с «Русского хрома», а по поводу каждого ограничения составляется уведомление для прокуратуры Первоуральска. Однако роль надзорного органа, который должен гарантировать соблюдение законности (в данном случае – прав поставщика энергоресурсов) остается неочевидной.

Первоуральск, Елена Владимирова

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