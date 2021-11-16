Сегодня в заксобрании Куйвашев выступит с важным сообщением

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев должен посетить второе пленарное заседание заксо нового созыва.

По проекту повестки, губернатор откроет заседание докладом «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Также на сегодняшнем заседании заксо депутаты рассмотрят проект областного бюджета-2022 в первом чтении.

Ранее «Новый День» изучил, на что планируется тратить деньги в следующем году и как приоритеты в основных расходах менялись за последние пять лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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