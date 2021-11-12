Меньше – на экономику, больше – на спорт и социалку: каким будет бюджет-2022

В Свердловской области в самом разгаре обсуждение бюджета на следующий год. Депутатские комиссии на этой неделе рассматривали проект главного финансового закона. Как и в прошлом году, обсуждение проходит за закрытыми дверями, журналистов, даже с QR-кодами, не пускают. «Новый День» изучил, на что планируется тратить деньги в следующем году и как приоритеты в основных расходах менялись за последние пять лет.

Доходы бюджета Свердловской области в следующем году должны составить около 331 млрд рублей, расходы – около 340 миллиардов. Дефицит бюджета – 9,2 млрд рублей. Цифра кажется невероятно оптимистичной, с учетом того, что год назад дефицит закладывался на уровне 40 миллиардов. Большую часть доходов региона составят поступления от налогов. И на вершине – налог на прибыль организаций (119 миллиардов) и НДФЛ (93 миллиарда). По акцизам ждем 23 миллиарда. Налоги на имущество добавят в казну 27 миллиардов. Почти 3 миллиарда рублей область надеется получить благодаря штрафам, в основном, за нарушение Административного кодекса. Вторая крупная статья доходов – безвозмездные поступления – они запланированы на уровне 46,8 млрд. В эти статьи попадают дотации, субсидии на реализацию федеральных целевых программ, адресные программы и так далее.

Запланированные на 2022 год доходы

Что касается расходов, самая большая сумма – почти 90 миллиардов – уйдет на социальную политику. Это соцвыплаты и соцобслуживание населения, обеспечение жильем нуждающихся, санатории, автомобили, протезирование для тружеников тыла, пособия награжденным различными областными знаками, пособия многодетным, инвалидам. Предусмотрены затраты на жилье для некоторых категорий бюджетников, уволенных с военной службы, пожизненное содержание судей числится в этом же разделе.

Вторая гигантская статья расходов – образование. 23 миллиарда уйдет на дошкольников, 47 миллиарда на общее образование, 8,6 миллиарда на среднее профессиональное образование, 2,2 млрд на молодежную политику. В последнее входит в том числе патриотическое воспитание, на которое выделят 108 миллионов, это на порядок больше, чем на строительство и реконструкцию детских садов.

В два с половиной раза меньше из бюджета области потратят на здравоохранение – порядка 32 миллиардов. Эта сумма почти на треть больше того, что планировалось год назад и больше, чем указано в расходах на 2021 год по последним корректировкам. Напомним, в прошлом году разразился скандал, когда оказалось, что в год пандемии минфин урезал расходы областной казны на здравоохранение, чиновники объясняли это тем, что с учетом денег от ТФОМС расходы снижены не будут. В этом году также львиная доля расходов придется на Территориальный фонд ОМС – вместе с этим источником расходы составят 105 миллиардов. Как ранее рассказывал министр финансов Александр Старков, около 3 млрд пойдет на борьбу с пандемией.

Расходы на эти важные социальные направления в следующем году вырастут, куда печальнее ситуация с экономикой – второй год подряд затраты на раздел «Национальная экономика» урезаются. Сюда входят траты и на сельское хозяйство, и на дорожные фонды, и на транспорт. В следующем году в рамках программы запланировано потратить 33,18 млрд рублей, в планах на этот год было 33,2 млрд, а еще годом ранее – 33,58. До 2020 года расходы на экономику росли. Отметим, в последних корректировках бюджета на 2021 год отмечается, что по итогам года расходы на экономику составят более 40 миллиардов. То есть разрыв с планами на 2022 год – 1,2 раза.

Практически по всем остальным программам в бюджете заложен рост расходов. Расходы на экологию, которые в прошлом году сильно урезали, снова повысят – почти до уровня 2019 года. Правда, в абсолютных цифрах речь идет о сумме примерно в 0,5 млрд руб. Расходы на физкультуру и спорт вырастут более чем на 40%. Из 18,6 млрд только около 3 потратят на массовый спорт, остальное – на спорт высших достижений. И здесь самые крупные транши связаны с подготовкой к Универсиаде.

На что потратят деньги в 2022 году

Расходы по общегосударственным вопросам – на губернатора, депутатов, сенаторов – вырастут на 13%. На ЖКХ расходы тоже повысят – на 3,8% (при том, что инфляцию ЦБ прогнозирует на уровне 4-4,5%). Финансирование по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» тоже увеличат, хотя год назад сокращали – по ней расходуют средства на защиту населения от ЧС, радиационную безопасность, формирование материального резерва на случай ЧС, программу «Безопасный город» (правда, на нее заложили 0,00 рублей) и т.д. А вот «Национальную оборону» урежут примерно на 2%. В прошлом году по этой статье давали деньги на организацию первичного воинского учета, в этом году вся сумма будет направлена на «Патриотическое воспитание граждан». А еще серьезно сократятся расходы по направлению «Обслуживание госдолга»: с 8,5 до 5,6 млрд рублей. Сам госдолг новый министр финансов тоже обещал снизить.

Подробнее о том, как менялась структура расходов в регионе за последние пять лет – в инфографике. Отметим, так как сейчас рассматривается законопроект на 2022 год и в него еще не вносили никакие корректировки, для сравнения мы брали данные также из проектов бюджетов на следующий год в том виде, как их представлял минфин. Цифры несколько корректируются к моменту принятия бюджета, еще больше бывает корректировок к концу года, но сравнивать исполненные бюджеты с проектом некорректно, очевидно, бюджет 2022 года также изменится к концу следующего года.

Расходы бюджета Свердловской области с 2018 по 2022 г., основные статьи

Расходы бюджета Свердловской области с 2018 по 2022 г., прочие статьи

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

Ночью в Свердловской области выпал снег глубиной от 2 до 4 см. / Спасатели эвакуировали 63 человека при пожаре в многоквартирном доме. / 12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»