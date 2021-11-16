Бюджет-2022 принят в первом чтении

Депутаты свердловского заксобрания приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. За проголосовали 36 депутатов, против – 10, четверо отсутствовали.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков доложил, что доходы бюджета Свердловской области в 2022 году составят около 331 млрд рублей, расходы – около 340 млрд, дефицит бюджета – 9,3 млрд рублей, максимальный объем госдолга на 1 января 2023 года – 113 млрд рублей. Большую часть доходов регион получит с налогов: на прибыль организаций (119,5 млрд рублей) и НДФЛ (92,8 млрд). По акцизам планируется получить 23 млрд рублей. Налог на имущество организаций – 24 млрд рублей. Вторая крупная статья доходов – безвозмездные поступления, они запланированы на уровне 46,8 млрд рублей.

Израсходовать планируется 341 млрд рублей, 236 млрд рублей – на социальную сферу, 32,7 млрд – на межбюджетные трансферты, 33,2 млрд рублей – на национальную экономику, 15,3 млрд – на ЖКХ. 27 млрд рублей уйдет в 2022 году на подготовку к Универсиаде. На образование потратят 89 млрд рублей, на здравоохранение – 35,1 млрд рублей. Более подробный разбор проекта бюджета можно посмотреть здесь.

Глава регионального минфина также заявил, что исключать возможность, что область снова начнет брать кредиты в банках, нельзя, хотя на данный момент все коммерческие кредиты погашены. «Если у нас будут дополнительные доходы, как в этом году, то, конечно, мы больше не будем прибегать к займам в коммерческих структурах. Но такая вероятность может случиться, потому что мы не можем прогнозировать взлеты и падения нашей экономики», – заявил Александр Старков. Сегодня госдолг области составляет 108 млрд рублей, о чем заявил ранее губернатор Евгений Куйвашев.

Фракция КПРФ проект бюджета не поддержала. Одной из основных претензий коммунистов стал размер трат на Универсиаду. Остальные фракции документ одобрили. Добавим, работа согласительной комиссии по подготовке проекта бюджета ко второму и третьему чтению начнется уже 18 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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