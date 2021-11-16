На уральской «трассе смерти» разбилась семья: взрослые погибли, ребенок в больнице (ФОТО)

Сегодня утром на 170-м километре Серовского тракта произошло смертельное ДТП. В аварию попала «Киа» – она шла на обгон и на встречке врезалась в «Фольксваген». Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир «Кии», в этой же машине был семилетний мальчик, в тяжелом состоянии его увезли в больницу Нижнего Тагила. Уже известно, что это была семья из Кушвы, они ехали из родного города в сторону Тагила.

В «Фольксвагене» в момент ДТП был только 42-летний водитель, он госпитализирован с травмами. Движение на трассе до сих пор затруднено, машины проезжают в одну полосу, сотрудники ГИБДД регулируют движение.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 16.11.21

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