Подробности ДТП на трассе смерти: водитель сильно превысила скорость

Водитель автомобиля «Киа», который сегодня утром попал в смертельное ДТП, значительно превысила скорость. Стрелка спидометра замерла на отметке в 150 км/ч.

Как пояснили в УГИБДД по Свердловской области, оба взрослых пассажира были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок ехал на заднем сиденье справа в бустере (удерживающем устройстве). Семья ехала из Верхней Туры (Кушвинский район) в больницу Екатеринбурга. Женщина, которая вела автомобиль, значительно превысила скорость – до 150 км/ч.

Напомним, что сегодня утром на 170-м километре Серовского тракта столкнулись два автомобиля – «Киа» и «Фольксваген». Женщина и мужчина из «Кии» скончались, ребенок, находящийся на пассажирском сидении, в тяжелом состоянии доставлен в больницу Нижнего Тагила. Водитель «Фольксвагена» госпитализирован с травмами.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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