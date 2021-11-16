Единороссы выбрали руководителя депутатской фракции заксо

Сегодня фракция «Единой России» в областном заксобрании выбрала себе председателя. Как и в предыдущем созыве, им стала депутат Елена Чечунова. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, Елена Чечунова участвовала в выборах по партийному списку «Единой России» в Первоуральске, но там партия власти получила низкий результат, и при первичном распределении мандатов Чечунова депутатом не стала. Однопартийцы выделили ей мандат, который освободился после ухода бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в Совет Федерации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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