Депутаты собираются устроить лотерею среди привившихся: «Купим машины, квартиры»

Депутаты Свердловского заксобрания собираются устроить лотерею среди тех, кто привился от коронавируса. Разыгрывать будут дорогие подарки – в том числе квартиры и автомобили. С таким предложением сегодня выступил депутат ЗССО Вячеслав Вегнер в ответ на просьбу главы минздрава Андрея Карлова стимулировать людей к вакцинации.

«Мы сейчас как стимулируем? «Запретить», «не пустить», «разогнать»… Мы забыли, что стимуляция может быть и доброй. Мы во время выборов проводим лотерею, раздаем сотни миллионов рублей, есть меценаты. Я просто предлагаю, коллеги, давайте мы создадим фонд, скинемся тысяч по 50-100, меценатов пригласим, купим машины, квартиры, начнем разыгрывать. Начнем людей стимулировать улыбкой за то, что они привьются. Не всегда надо бить, надо поощрять такими методами. Думаю, многие люди отзовутся, в конце концов, нашли на какие-то карточки несколько сотен миллионов рублей. Надо пропагандировать в том числе и добром», – заявил депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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