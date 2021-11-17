В Нижнем Тагиле украли партию вакцины от коронавируса

В Нижнем Тагиле неизвестные украли партию вакцины от коронавируса из городской больницы № 4. Информацию «Новому Дню» подтвердил руководитель пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили факт пропажи препарата. Оказалось, партии «Спутника» медики хватились еще вчера – утром в дежурную часть ОП № 19 Нижнего Тагила поступило сообщение от заместителя главврача поликлиники № 2 ГБ № 4. «Медицинский препарат «Гам-Ковид-Вак» в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой Белоной. Днем здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время – сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый. Представители МВД устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского главка. О результатах работы сыщиков обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – пояснил «Новому Дню» руководитель пресс-службы главка полковник Валерий Горелых.

Напомним, у вакцины «Спутник V» строгие правила хранения – в замороженном виде она хранится в темноте, при температуре не выше -18 градусов, а в размороженном виде – также в защищенном от света месте, при температуре от +2 до +8 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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