По факту кражи из больницы вакцины от ковида возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту кражи из городской больницы № 4 крупной партии вакцины «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, больница внесла коррективы в информацию о количестве пропавших доз: украли 280 ампул, а не 320, как сообщалось накануне.

«По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли в том числе полиграф», – рассказал Горелых.

Как уже писал «Новый День», вакцина пропала из больницы в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. На место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой. Днем здание охраняет ЧОП «Великан», а в ночное время – сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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