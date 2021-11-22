«Это бессмысленно», – главный врач Свердловской области о краже вакцины в Нижнем Тагиле

Кражу крупной партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» из городской больницы № 4 главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских назвал бессмысленной. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«В случае прививок в систему не попадут данные, человек не увидит эту информацию о прививке на «Госуслугах», это бессмысленно. В остальном – дело правоохранительных органов», – сообщил он.

Как ранее писал «Новый День», вакцина пропала из больницы в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября. Украли 280 доз, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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