В Свердловской области снова растет смертность от Covid-19

За минувшие сутки на Среднем Урале от Covid-19 умерли 36 человек, сообщил оперативный штаб. Смертность растет четвертый день подряд: в воскресенье врачи зафиксировали смерть 28 человек, в понедельник – 33, вчера – 34. Всего с начала пандемии от вируса умерли 7987 свердловчанин.

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 732 случая Covid-19, в том числе 155 в Екатеринбурге. Сейчас 902 свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, 480 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 169 760 человек. Выписано за сутки 497 человек, а общее число достигло 150 506.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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