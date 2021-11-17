«Т Плюс» построила для жителей Кольцово две современные котельные (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке Кольцово энергетики Свердловского филиала «Т Плюс» построили две современные блочно-модульные газовые котельные. Они пришли на смену старым угольным, которые не только были ненадежны, но и неблагоприятно влияли на окружающую среду.

Старые котельные меняют на новые – без угля и кочегаров

Один из новых энергообъектов находится на улице Аграрной, другой – на Петропавловской, в общей сложности они обеспечивают теплом 53 жилых дома. Компания направила на строительство этих объектов 21,9 млн рублей.

Новые котельные принципиально отличаются от старых, они функционируют без участия человека. Исполнительный директор подрядной организации Сергей Аникин рассказал «Новому Дню», что в котельной на улице Аграрной установлено 4 котла общей мощностью 0,8 мегаватт, она работает полностью в автоматическом режиме. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы. Котлами управляет контроллер. В зависимости от температуры наружного воздуха включается нужное количество котлов, и потребителям подается необходимое количество тепла. «Персонала не требуется. Мы один раз настроили режимы, которые предоставил заказчик. Если раньше работали кочегары, закидывали в топку уголь, слушали жалобы жителей на недостаточно горячие батареи, то сейчас этого нет», – рассказал он.

Технический директор локальных котельных города Екатеринбурга Сергей Калач рассказал, что строительство новых котельных в Кольцово заняло меньше года. «В начало отопительного сезона мы зашли уже на новых блочных котельных, угольные выведены из эксплуатации. Жалоб от жильцов не было, температура воздуха в жилых домах соответствует нормам, от +20 до +25 градусов», – сообщил он. Контроль за работой котельных осуществляется удаленно, в случае внештатной ситуации данные поступают на диспетчерский пульт и на место может оперативно выехать аварийная бригада.

Также немаловажно, отметил Сергей Калач, что новые котельные не вредят природе. «Прекратилось загрязнение окружающей среды. Угольные котельные на Аграрной и на Петропавловской работали почти 40 лет, оборудование морально устарело, применялся ручной труд, кочегару приходилось постоянно работать с углем», – добавил он.

Строительство и ввод в эксплуатацию современных безопасных объектов – один из главных приоритетов в технической политике компании «Т Плюс». К 2027 году все угольные котельные будут закрыты и заменены газовыми. Сейчас идут работы по модернизации нескольких котельных в Октябрьском и Железнодорожном районах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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