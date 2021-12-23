Автоматика заменила людей: «Т Плюс» модернизировала оборудование теплопунктов на Сортировке (ФОТО, ВИДЕО)

В микрорайоне Новая Сортировка Екатеринбурга энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании продолжают модернизировать центральные тепловые пункты. Современная автоматика позволит увеличить ресурс агрегатов и сократить расход электроэнергии.

Новая котельная на Новой Сортировке

Центральный тепловой пункт на улице Седова. ЦТП обсуживает 20 жилых домов, две школы и один детсад. Начальник района тепловых сетей ЕТК Артем Соколов рассказал «Новому Дню», что на теплопункте заменили насосы, установили новые регулирующие клапаны и шкафы управления.

Новые системы управления защищают насосы от «сухого» хода, перегрева и перепадов напряжения в электросети. Позволяют плавно запускать электродвигатели насосов, выводить их на заданные параметры, исключить скачки давления и гидроудары в системе. Дополнительно установят датчики температуры – для контроля параметров теплоносителя поступающего от потребителей тепловой энергии.

Оснащение обновленного теплового пункта принципиально отличается от старого, оно функционируют без участия человека. «Если раньше у нас два раза в день ходил персонал смотреть за работой оборудования, при внештатных ситуациях специалиста вызвали, он шел сюда, то теперь это все можно сделать с нашей центральной диспетчерской службы», – говорит Артем Соколов.

При этом новое оборудование энергосберегающее: мощность старых двигателей – 50 кВт, а новых – всего 22 кВт, при той же производительности. Также в центральном тепловом пункте есть возможность контроля и поиска повреждений.

«Мы по расходам теплоносителя видим, как работает система, и все неплотности выявляются моментально», – говорит Артем Соколов.

Новое оборудование упростило жизнь и обсуживающему пункт персоналу. «Работать стало проще с автоматикой. На старых насосах нам приходилось периодически подтягивать сальники, теперь такого нет. Благодаря автоматике мы перестали регулировать задвижками, то есть на трубопроводах есть запорная арматура, раньше мы ей регулировали сами вручную, сейчас это делают регуляторы давления и температуры», – пояснил Алексей Буньков, слесарь-бригадир теплопункта.

Проект реализуется для повышения надежности работы насосного оборудования ЦТП и системы теплоснабжения в целом. На эти цели компания направила 26 миллионов рублей.

Напомним, в середине декабря в поселке Кольцово вместо угольных энергетики построили две современные газовые котельные.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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